Передача атомной "Казани" откладывается

Государственные испытания атомной подводной лодки "Казань" затягиваются. Сейчас строители исправляют замечания военных. Для этого необходимо сделать еще 4-5 выходов в море, рассказал агентству РИА Новости президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

Работа предстоит большая, отметил глава ОСК, поэтому флот получит новую АПЛ уже в 2020 году. Напомним, изначально "Казань" планировали передать военным до конца 2019 года.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" – первый представитель модернизированного проекта "Ясень-М". Точные характеристики подводного крейсера не известны. Сообщается, что он будет нести ракеты "Оникс", "Калибр" и "Циркон".