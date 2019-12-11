Экс-мэр Челябинска и его сотрудники подозреваются в получении крупной взятки

Два экс-сотрудника администрации Челябинска подозреваются в получении взятки в особо крупном размере, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ.

Между тем, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь идет, в частности, о бывшем мэре Челябинска Евгении Тефтелеве, который также занимал должность заместителя губернатора региона.

Как установили сотрудники ФСБ, подозреваемые получили от бизнесмена крупную взятку за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.