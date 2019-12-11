Матвиенко: Россия может учредить альтернативные Олимпийские игры

О возможности проведения для ведущих спортсменов России состязаний, альтернативных Олимпийским играм и чемпионатам мира, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также настаивает, чтобы юристы подавали иск в Спортивный арбитраж на решение WADA.

Как уже сообщали Вести.Ru, в понедельник, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупнейших международных форумах сроком на 4 года. На Олимпиадах и чемпионата мира будут выступать только чистые от допинга россияне, но под нейтральным флагом.

"Безусловно, мы не можем согласиться с этим решением, — цитирует Валентину Матвиенко агентство "Интерфакс". – В ближайшее время спортивные адвокаты подадут иски в Спортивный арбитражный суд, и надо доказывать, отстаивать свою правоту в суде". По ее мнению, это решение "неправовое, несправедливое, политически ангажированное и неолимпийское".

Комментируя решение WADA по "русскому вопросу", Матвиенко отметила, что выводы организации свидетельствуют "об очевидном кризисе институтов мирового спорта": "Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры". Спикер СФ подчеркнула, что у нашей страны есть опыт проведения самых крупных спортивных мероприятий.