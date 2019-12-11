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11 декабря 201916:58

Без рыбаков: пропавший в Приморье катер обнаружили японские рыбаки

ГТРК "Владивосток"

Катер, который безуспешно искали в Приморье больше месяца, найден недалеко от японского острова Хоккайдо. Его заметили местные рыбаки, сообщает ГТРК "Владивосток", ссылаясь на паблик "Экипажи ДПС". Самое интересное — катер был пуст.

Как известно, вечером 26 октября шесть рыбаков отправились рыбачить из поселка Ольга на моторной лодке. Больше их никто не видел. Через пару дней после их пропажи родственники обратились в полицию. Сотрудники МЧС на протяжении месяца прочесывали водное пространство. Поисками пропавших также занимались добровольцы и военные. Рыбаков искали и с воздуха, но безрезультатно.

И вот теперь — неожиданная находка. Сообщается, что по фотографиям спасатели опознали объект своих поисков: номера на найденном катере совпадают с номерами пропавшего судна. По полученной информации, лодка выглядит побитой и местами заржавшей. К сожалению, эта находка никак не проясняет случившееся. Рыбаки по-прежнему считаются пропавшими без вести. Причем в этом статусе они будут числиться в течение 10 лет. Это значит, что их семьи пока не смогут рассчитывать ни на какие льготы.

Текст: ГТРК "Владивосток"

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