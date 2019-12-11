Российский навигационный спутник вышел на орбиту

Спутник "Глонасс-М" вышел на орбиту. Главный испытательный космический центр имени Г.С. Титова взял его под контроль. С космическим аппаратом налажена устойчивая связь.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк 11 декабря в 11:54. Через 10 минут разгонный блок "Фрегат" с "Глонасс-М" отсоединился от третьей ступени.

На данный момент российская орбитальная навигационная система ГЛОНАСС состоит из 27 спутников "Глонасс" модификаций М и К. 22 аппарата работают, 3 проходят техническое обслуживание, 1 — в резерве и 1 — на испытаниях.