Путин осудил Европарламент, уравнявший Третий рейх и СССР

Попытки искажения истории Второй мировой войны продолжаются, это делают не только пособники нацистов, но и респектабельные международные институты.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал на заседании оргкомитета "Победа" президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что не прекращаются попытки исказить историческую правду и это делают не только идейные наследники нацистов, но и вполне респектабельные структуры. Путин напомнил о недавней резолюции Европейского парламента, которая, по его словам, чуть ли не обвиняет наряду с нацистской Германией и СССР в развязывании Второй мировой войны.

Российский лидер отметил, что в ЕС, видимо, забыли кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Он подчеркнул, что порой складывается впечатления, что "некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют, глаз у них нет, как будто не знают ничего".

Президент России считает, что лучший ответ на ложь – правда. Он пообещал, что РФ продолжит рассказывать о фактах Великой Отечественной войны и публиковать архивные материалы во всей их полноте.