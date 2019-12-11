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11 декабря 201918:42

Горринг признался в крупном мошенничестве и получил 3,5 года

Кадр из видео

Бывший первый заместитель директора "Росгеологии" Руслан Горринг, уволенный в начале 2019 года с громким скандалом, приговорен к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Как передает РИА Новости, такой вердикт вынес 235-й гарнизонный военный суд.

Поскольку Горринг признался в особо крупном мошенничестве, дело слушалось в особом порядке, которое гарантировало для подсудимого более мягкое наказание​​​.

В своем последнем слове экс-чиновник сообщил общественности, что во время совершения преступления был молод, но теперь осознал ошибку и хотел бы вернуться к семье и четырем своим детям. Горринг, он же Ганижев, пояснил смену фамилии "родовыми вещами".

По данным следствия, в 2009-2010 годах Руслан Ганижев, будучи доверенным лицом главы Ленинского районного совета депутатов Московской области Александра Газейкина, получил от некоего предпринимателя в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".

Когда тому надоело платить за покровительство, Ганижев потребовал у него еще "долг" в 5 миллионов рублей. Получив данную сумму, Ганижев должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.

После этого был отпущен под подписку о невыезде, скрылся от правосудия, был объявлен в розыск. Затем сменил фамилию и устроился на высокий пост в "Росгеологию", откуда был уволен в январе 2019 года после громкого скандала из-за видеоролика, появившегося в Интернете. На нем Горринг обильно матерясь, рассказывал публике об интимных отношениях с подчиненными и своем привилегированном положении в компании.

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