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11 декабря 201918:31

Воспитанник "Краснодара" подписал контракт с "Младой Болеслав"

фото: twitter.com/FK Mlada Boleslav

Российский футболист Алексей Татаев официально стал игроком чешского футбольного клуба "Млада Болеслав". Условия, на которых стороны подписали договор, остаются не разглашенными. Футболист является воспитанником "Краснодара".

Татаев выступает на позиции защитника. На протяжении всего 2019 года он уже выступал за "Младу Болеслав", однако на правах аренды, которая истекала 31 декабря 2019 года. Теперь же, как сообщает клуб из Чехии в своем Twitter-аккаунте, стороны оформили сотрудничество на постоянной основе.

В составе "Млады" Татаев провел 23 матча, отметившись в них двумя голами.

Напомним, что в составе "Млады Болеслав" также выступает еще один российский футболист, и также воспитанник "Краснодара" – нападающий Николай Комличенко. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии и стал игроком главной сборной России.

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