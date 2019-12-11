В метро Петербурга обнаружили окаменелости возрастом 485 миллионов лет

В Петербурге любители палеонтологии обратили внимание на наземный вестибюль станции метро "Лесная", который был отремонтирован два года назад.

В плитах, которыми он отделан, они обнаружили окаменелости ордовикского периода.

Их возраст которых может составлять около 485 миллионов лет, пишет издание Neva.Today.

Члены "Кружка любительской палеонтологии" сообщили, что обнаружили вымершие цистодеи и эндоцерасы, а также брахиоподы. Свои находки они сфотографировали и выложили в своей группе "ВКонтакте".

Они также отметили, что станция отделана двумя видами плит — грубыми необработанными и гладкими тонкими, и в них одни и те же окаменелости выглядят совершенно по-разному.

Любители окаменелостей обнаружили там и трубочку сифона эндоцераса, которую редко можно увидеть в такой сохранности.