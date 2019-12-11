WTA признала Барти теннисисткой 2019 года

Женская теннисная ассоциация (WTA) подвела итоги 2019 года и определила имя лучшей теннисистки. Ей стала австралийка Эшли Барти, завершившая год на первой строчке мирового рейтинга.

Барти в 2019 году стала победительницей четырех турниров, среди которых Открытый чемпионат Франции, итоговый турнир WTA, а также турниры в Бирмингеме и Майами. Всего в уходящем году австралийка побеждала в 57 матчах.

В данной номинации она опередила чешку Каролину Плишкову, японку Наоми Осаку, румынку Симону Халеп и канадку Бьянку Андрееску.