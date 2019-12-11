Москвичи за год завоевали 21 медаль на международных школьных олимпиадах

Московские учащиеся за минувший год на международных школьных олимпиадах одержали множество побед.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал общественность на своей странице в Twitter.

Наши школьники взяли золотую и две серебряные медали на международной естественно-научной олимпиаде. Она подвела итог блестящему сезону, в котором москвичи завоевали 21 награду. Так держать! Спасибо вам и вашим учителям за эти достижения. Мы вами гордимся! pic.twitter.com/P0Bg0YC45a — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 декабря 2019 г.

По его словам, юные москвичи завоевали золотую и две серебряные медали на международной естественно-научной олимпиаде. Награду высшего достоинства команде принес Даниил Житов (школа "Летово"). Серебро — у Василисы Кислицыной (школа № 218) и Артема Гуляева (школа "Летово").

Олимпиада юниоров завершила цикл международных состязаний школьников 2019 года, в котором школьники столицы России завоевали 21 награду.

"Так держать! Спасибо вам и вашим учителям за эти достижения. Мы вами гордимся!» — констатировал Собянин.

"Всего в этом году москвичи — участники международных олимпиад завоевали 14 золотых медалей. Они принесли в копилку национальной сборной больше половины наград высшего достоинства. Победителей и призеров международных олимпиад мы награждаем премиями. Обладатели золота получают по полтора миллиона рублей, серебра — по миллиону, бронзы — по 500 тысяч рублей. Мы гордимся тем, что наши школьники вновь вошли в список лидеров и доказали свои знания на международной арене. О высоком уровне образования московских школьников свидетельствуют и результаты последнего исследования PISA — ребята улучшили свои результаты вдвое», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Международная естественно-научная олимпиада, которая проводится с 2004 года, представляет собой состязание для школьников не старше 15 лет по биологии, физике и химии.