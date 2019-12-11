Разрушают или реконструируют? Вокруг "Художественного" кипят страсти

Варварский снос или восстановительные работы? У москвичей возникли вопросы к методам реконструкции старейшего в столице кинотеатра "Художественный". В Интернете появились фотографии частично разобранной стены и сообщения о начавшемся сносе здания. Это, впрочем, опровергают в Мосгорнаследии.

Прохожие привычно спешат к метро мимо музыкантов и вдоль строительного забора. "Художественный" уже несколько лет стоит плотно укутанный зеленой сеткой. Общественность обеспокоилась — остались ли там стены вообще?

"Переборка крыши, перед зимой здание оголено, в заднем объеме нет стены и по объему, который уже ближе к Арбатской площади, есть дыры. Мы можем получить шехтелевский новодел аля Шехтель, а не сам Шехтель", — говорит Анастасия Сивицкая, активистка.

Старейший кинотеатр Москвы и первый, спроектированный именно под эти нужды — все довоенное время он был главной киноплощадкой столицы, да и всей страны. Первый звуковой фильм, затем первый цветной — все это демонстрировалось публике именно в этих стенах, которые строители сейчас и восстанавливают.

"На момент начала работ техническое состояние здания было определено в техническом заключении как неудовлетворительное, местами, аварийное. Есть определенные потери целостности кирпичной кладки", — проинформировала общественность Полина Буш, главный архитектор проекта.

Кинотеатр закрыли после празднования его столетия в 2009 году — с планами о восстановлении. Так тогда выглядели его интерьеры. Но один подрядчик разорился, второй исчез, третий — не укладывался в сроки и контракт с ним был расторгнут. Здание тем временем стояло, открытое всем дождям и ветрам и конечно же, разрушалось. А когда реставрация наконец началась, кроме наружных стен вообще все исчезло.

"Когда мы этот объект получили в аренду, там ни Шехтелем, ни кинотеатром не пахло. Там была полная разруха, дырка в крыше, и всё, что можно было разломать, было разломано. Мы его собрались восстановить и сделали проект максимально точной исторической реконструкции", — говорит Александр Мамут, инвестор.

Вот в таком виде "Художественный" был закрыт на реконструкцию и вот в таком откроется после ремонта — проект подразумевает даже восстановление надписи "Электротеатр".

"Все ремонтные работы ведутся в соответствии с регламентом и в тесном взаимодействии с Москомнаследием. Все части, которые нужны на сегодняшний день, согласованы", — сообщила Варвара Мельникова, управляющий директор кинотеатра "Художественный".

Переживший реконструкцию Арбатской площади и появление совсем рядом здания-гиганта Минобороны, "Художественный" пытались снести несколько раз, но каждый раз каким-то чудом его удавалось сохранить.

Сейчас остается только ждать открытия, чтобы во всем убедиться своими глазами.

Как ожидается, затянувшаяся реконструкция кинотеатра закончится уже в наступающем году и в 2020-м "Художественный" распахнет свои двери для зрителей в новом облике.