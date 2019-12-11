В США одобрили санкции в отношении России за помощь Сирии

Международный комитет Сената США одобрил законопроект, который предусматривает санкции в отношении россиян за оказание помощи властям Сирии. Также он распространяется на Турцию в связи с закупкой российских систем С-400. Об этом сообщил сенатор Боб Менендес.

Согласно законопроекту, в течение не более чем тридцати дней после его принятия, а также каждые шестьдесят дней после этого государственный секретарь во взаимодействии с министром обороны, главой национальной разведки должны предоставить список российских граждан, которые на момент принятия закона или после этого передавали, экспортировали или каким-то другим образом оказывали финансовую, техническую помощь Сирии, которая была полезна правительству республики для покрытия оборонных услуг, статей или связанных с ними данных. Указанные россияне должны быть включены в санкционные списки Министерства финансов США, сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что возможно временное исключение из санкций, если того потребует президент и будут основания, связанные с интересами национальной безопасности США.

Законопроект должны одобрить обе палаты Конгресса, а также подписать президент.