Авакову верить нельзя: винный ценитель выдвинул свою версию саммита в Париже

"Не видел другого выхода, поэтому предложил свою помощь в отстреле силовиков" — это из откровений о событиях на Майдане в феврале 2014 года, которые проливают свет на то, кто и как убивал сотрудников "Беркута". Подробности стали известны из видео одного допроса в генеральной прокуратуре Украины. Кадры опубликовал блогер Анатолий Шарий. Говорит, прислали флешку на почту "с приветом". Если вникнуть в показания активиста Майдана по имени Дмитрий Липовой, то станет понятно, почему эти данные постарались спрятать от общественности. На акции в центре Киева он сразу приехал с оружием — карабином "Сайга". Однако стрелял, как уверяет, не самостоятельно. Решил доверить свое ружье более опытным профи, которых увидел на крыше здания возле Площади Независимости. Именно этим двоим Липовой и отдал карабин. Позже его вернули, отстреляв шестьдесят патронов. Фамилии тех двоих также известны, но вот почему-то после этого признания никто из них не отбывает срок — с Украины сбежали, к тому же не без помощи режима Порошенко. А тот, кто немало предпринял для того, чтобы не дать таким делам ход, сегодня пытается влиять и на актуальную политику. Речь о министре МВД Арсении Авакове и его абсурдных заявлениях по поводу прошедшего саммита в Париже.

"Переговоры в Париже не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими", — так высказался помощник президента Владислав Сурков о саммите "нормандской четверки". Это ответ на выдумки главы МВД Украины Арсена Авакова. Тот заявлял, что сдали нервы, бумаги бросали, кричали, мол, "не договаривались". Сам Сурков призвал не верить словам украинского министра, который был подшофе:

"После переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного".

По версии Авакова, инцидент, которого не было, произошел во время обсуждения вопроса Донбасса, и якобы Суркова вывело из себя, что украинская сторона не согласилась разводить войска по всей линии соприкосновения. Понятно, чтобы не было искажений и интерпретаций ответ был нужен. Комментарий Владислава Суркова корреспонденту "Коммерсанта" Андрею Колесникову восстановил подлинность всех событий:

"Господин Аваков оказался едва ли не единственным комментатором по итогам этой встречи, потому что высокие стороны хранили молчание, исключая, конечно, то, что было сказано на пресс-конференции. А вот слова господина Авакова в отношении господина Суркова способны были перевернуть информационную картину дня не только на Украине и в России, потому что такими комментариями формируется каноническая версия происходящего", — рассказал Андрей Колесников.

Оказывается, министр внутренних дел Украины Аваков весьма избирательный в винных предпочтениях — любит красное, с небольших виноградников неподалеку от знаменитого французского Бордо. Ряд журналистов уже тогда замечали — Аваков вырвался из зоны, где находились делегаты саммита, с легкой испариной. Кто-то отметил покрасневшее лицо, подозрительный блеск в глазах. Но тогда в ходе крайне важных переговоров может просто сказался долгий и сложный день.

К слову, Аваков детально пытался передать настроение и атмосферу на переговорах "нормандской четверки", как себя уверенно вел Зеленский, и, что логично услышать из уст украинского чиновника, как недовольна была российская сторона. Правда через пару минут откровений он внезапно признался — главу МВД и близко не подпустили. Дмитрию Гордону Аваков рассказал:

— Меня и близко не подпустили.

— Ну вы пообщались с ним немножко?

— Нет, мною пугали издали.

Дмитрий Гордон рассказал, что Аваков является большим ценителем и знатоком вина. У него одна из лучших коллекций этого благородного напитка на Украине, во всяком случае была. Министр МВД очень хорошо разбирается в вине, потому Гордон спросил, каким напитком его угощали в Елисейском дворце. Аваков не стал отрицать, что пил. Но, по словам журналиста, он никогда не видел министра МВД Украины выпившим.

Ранее и в Кремле уже четко дали понять — Авакову верить нельзя. Дмитрий Песков заявлял, что такого не было. Другой вопрос, понятно, вино не могло развить столь бурную фантазию. А, значит, была цель — возможно он пытался завоевать политические очки, а может прокачивал привычный антироссийский курс.

"Он перестает быть нужным команде господина Зеленского. В частности, в "нормандском формате" обсуждалась тема усиления команды Зеленского силовиками, которые были бы лояльны. И в этой конструкции Аваков, которого не собирались первоначально оставлять министром. Он становится ненужным и ищет свою новую роль, задирая топ-госслужащих", — рассказал политолог Марат Баширов.

"Продолжается со стороны Украины очень агрессивная политика, агрессивная пропаганда. При этом они, чтобы найти повод обвинить Россию, могут обвинить ее даже в неадекватности какой-то на переговорах", — прокомментировал ситуацию публицист Игорь Друзь.

Впрочем, повлиять на итоги или на образ российской делегации в Париже все равно не удалось. Другой вопрос — доверие к информации, которая исходит из уст украинского чиновника высокого ранга. Это источник, мягко говоря, ненадежный.