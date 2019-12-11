Новости Политика

Все видео этой рубрики
11 декабря 201922:34 Георгий Подгорный

Авакову верить нельзя: винный ценитель выдвинул свою версию саммита в Париже

Авакову верить нельзя: винный ценитель выдвинул свою версию саммита в Париже

"Не видел другого выхода, поэтому предложил свою помощь в отстреле силовиков" — это из откровений о событиях на Майдане в феврале 2014 года, которые проливают свет на то, кто и как убивал сотрудников "Беркута". Подробности стали известны из видео одного допроса в генеральной прокуратуре Украины. Кадры опубликовал блогер Анатолий Шарий. Говорит, прислали флешку на почту "с приветом". Если вникнуть в показания активиста Майдана по имени Дмитрий Липовой, то станет понятно, почему эти данные постарались спрятать от общественности. На акции в центре Киева он сразу приехал с оружием — карабином "Сайга". Однако стрелял, как уверяет, не самостоятельно. Решил доверить свое ружье более опытным профи, которых увидел на крыше здания возле Площади Независимости. Именно этим двоим Липовой и отдал карабин. Позже его вернули, отстреляв шестьдесят патронов. Фамилии тех двоих также известны, но вот почему-то после этого признания никто из них не отбывает срок — с Украины сбежали, к тому же не без помощи режима Порошенко. А тот, кто немало предпринял для того, чтобы не дать таким делам ход, сегодня пытается влиять и на актуальную политику. Речь о министре МВД Арсении Авакове и его абсурдных заявлениях по поводу прошедшего саммита в Париже.

"Переговоры в Париже не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими", — так высказался помощник президента Владислав Сурков о саммите "нормандской четверки". Это ответ на выдумки главы МВД Украины Арсена Авакова. Тот заявлял, что сдали нервы, бумаги бросали, кричали, мол, "не договаривались". Сам Сурков призвал не верить словам украинского министра, который был подшофе:

"После переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного".

По версии Авакова, инцидент, которого не было, произошел во время обсуждения вопроса Донбасса, и якобы Суркова вывело из себя, что украинская сторона не согласилась разводить войска по всей линии соприкосновения. Понятно, чтобы не было искажений и интерпретаций ответ был нужен. Комментарий Владислава Суркова корреспонденту "Коммерсанта" Андрею Колесникову восстановил подлинность всех событий:

"Господин Аваков оказался едва ли не единственным комментатором по итогам этой встречи, потому что высокие стороны хранили молчание, исключая, конечно, то, что было сказано на пресс-конференции. А вот слова господина Авакова в отношении господина Суркова способны были перевернуть информационную картину дня не только на Украине и в России, потому что такими комментариями формируется каноническая версия происходящего", — рассказал Андрей Колесников.

Оказывается, министр внутренних дел Украины Аваков весьма избирательный в винных предпочтениях — любит красное, с небольших виноградников неподалеку от знаменитого французского Бордо. Ряд журналистов уже тогда замечали — Аваков вырвался из зоны, где находились делегаты саммита, с легкой испариной. Кто-то отметил покрасневшее лицо, подозрительный блеск в глазах. Но тогда в ходе крайне важных переговоров может просто сказался долгий и сложный день.

К слову, Аваков детально пытался передать настроение и атмосферу на переговорах "нормандской четверки", как себя уверенно вел Зеленский, и, что логично услышать из уст украинского чиновника, как недовольна была российская сторона. Правда через пару минут откровений он внезапно признался — главу МВД и близко не подпустили. Дмитрию Гордону Аваков рассказал:

— Меня и близко не подпустили.

— Ну вы пообщались с ним немножко?

— Нет, мною пугали издали.

Дмитрий Гордон рассказал, что Аваков является большим ценителем и знатоком вина. У него одна из лучших коллекций этого благородного напитка на Украине, во всяком случае была. Министр МВД очень хорошо разбирается в вине, потому Гордон спросил, каким напитком его угощали в Елисейском дворце. Аваков не стал отрицать, что пил. Но, по словам журналиста, он никогда не видел министра МВД Украины выпившим.

Ранее и в Кремле уже четко дали понять — Авакову верить нельзя. Дмитрий Песков заявлял, что такого не было. Другой вопрос, понятно, вино не могло развить столь бурную фантазию. А, значит, была цель — возможно он пытался завоевать политические очки, а может прокачивал привычный антироссийский курс.

"Он перестает быть нужным команде господина Зеленского. В частности, в "нормандском формате" обсуждалась тема усиления команды Зеленского силовиками, которые были бы лояльны. И в этой конструкции Аваков, которого не собирались первоначально оставлять министром. Он становится ненужным и ищет свою новую роль, задирая топ-госслужащих", — рассказал политолог Марат Баширов.

"Продолжается со стороны Украины очень агрессивная политика, агрессивная пропаганда. При этом они, чтобы найти повод обвинить Россию, могут обвинить ее даже в неадекватности какой-то на переговорах", — прокомментировал ситуацию публицист Игорь Друзь.

Впрочем, повлиять на итоги или на образ российской делегации в Париже все равно не удалось. Другой вопрос — доверие к информации, которая исходит из уст украинского чиновника высокого ранга. Это источник, мягко говоря, ненадежный.

Сейчас

21:45

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

20:31

В Дании предотвратили теракт: задержаны 20 радикалов

19:03

Путин предложил тост за героев России

18:23

Горринг получил 3,5 года

16:36

Уже 13 регионов отказались от работы 31 декабря

15:50

Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time

15:31

Франции подняла пенсионный возраст

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

1 час назад
Песков напомнил о референтном тексте "нормандской четверки"

Песков напомнил о референтном тексте "нормандской четверки"

53 минуты назад
Лаврова обвинили в Вашингтоне в триумфе российской дипломатии

Лаврова обвинили в Вашингтоне в триумфе российской дипломатии

2 часа назад
В США одобрили санкции в отношении России за помощь Сирии

В США одобрили санкции в отношении России за помощь Сирии

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 12 декабря

09:00

Церемония прощания с Юрием Лужковым
12:00

Заседание Правительства РФ
12:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
В Дании предотвратили теракт: задержаны 20 радикалов

В Дании предотвратили теракт: задержаны 20 радикалов

2 часа назад
Клещ Витя: ученый назвал новый вид паукообразных именем Цоя

Клещ Витя: ученый назвал новый вид паукообразных именем Цоя

6 часов назад
Образы первой леди: самые яркие наряды Мелании Трамп в 2019 году

Образы первой леди: самые яркие наряды Мелании Трамп в 2019 году

6 часов назад
Дважды возрожденная: Понаровская рассказала, как уходила "за грань"

Дважды возрожденная: Понаровская рассказала, как уходила "за грань"

8 часов назад
Матвиенко: Россия может учредить альтернативные Олимпийские игры

Матвиенко: Россия может учредить альтернативные Олимпийские игры

8 часов назад
Петросян прокомментировал слухи о женитьбе на 30-летней помощнице

Петросян прокомментировал слухи о женитьбе на 30-летней помощнице

3 часа назад
Запустить сердце не удалось: главврач немецкой клиники рассказал о смерти Лужкова

Запустить сердце не удалось: главврач немецкой клиники рассказал о смерти Лужкова

1 час назад
Топ-10 богатейших людей в мире моды

Топ-10 богатейших людей в мире моды

11 часов назад
Горринг признался в крупном мошенничестве и получил 3,5 года

Горринг признался в крупном мошенничестве и получил 3,5 года

4 часа назад
Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

Лучшие лекарственные препараты для печени: гепатопротекторы с доказанной эффективностью

4 часа назад
Сюрприз: Билан споет вместе с сестрой на телеканале "Россия" в новогоднюю ночь

Сюрприз: Билан споет вместе с сестрой на телеканале "Россия" в новогоднюю ночь

7 часов назад
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

9 часов назад
"Танцы на пуантах": органный концерт в "Зарядье"

"Танцы на пуантах": органный концерт в "Зарядье"

11 часов назад
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

12 часов назад
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

06.12.2019 11:00
Авакову верить нельзя: винный ценитель выдвинул свою версию саммита в Париже

Авакову верить нельзя: винный ценитель выдвинул свою версию саммита в Париже

1 час назад
Разрушают или реконструируют? Вокруг "Художественного" кипят страсти

Разрушают или реконструируют? Вокруг "Художественного" кипят страсти

2 часа назад
Министр финансов: Россия научена санкциями США — доля доллара будет снижена

Министр финансов: Россия научена санкциями США — доля доллара будет снижена

2 часа назад
Исключить формальный и равнодушный подход: Россия широко отметит юбилей Победы

Исключить формальный и равнодушный подход: Россия широко отметит юбилей Победы

2 часа назад
В Дагестане мать отдала дочь на воспитание: ребенка продали без ее ведома

В Дагестане мать отдала дочь на воспитание: ребенка продали без ее ведома

3 часа назад
Путин предложил тост за героев России

Путин предложил тост за героев России

4 часа назад
В метро Петербурга обнаружили окаменелости возрастом 485 миллионов лет

В метро Петербурга обнаружили окаменелости возрастом 485 миллионов лет

4 часа назад
Молокосодержащие продукты станут "кремами", "соусами" и "коктейлями"

Молокосодержащие продукты станут "кремами", "соусами" и "коктейлями"

4 часа назад
В Крыму после употребления снюса госпитализировали пятерых школьников

В Крыму после употребления снюса госпитализировали пятерых школьников

4 часа назад
Покупки дороже 20 евро в зарубежных интернет-магазинах обложат пошлиной

Покупки дороже 20 евро в зарубежных интернет-магазинах обложат пошлиной

5 часов назад
Остановила угроза стрельбы: школьники-рецидивисты угнали старую "ГАЗель"

Остановила угроза стрельбы: школьники-рецидивисты угнали старую "ГАЗель"

5 часов назад
Решил прогуляться: в Подмосковье обнаружено обезглавленное тело фотолюбителя

Решил прогуляться: в Подмосковье обнаружено обезглавленное тело фотолюбителя

5 часов назад
Новое устройство превращает ноги аквалангиста в насос для подачи воздуха с поверхности

Новое устройство превращает ноги аквалангиста в насос для подачи воздуха с поверхности

6 часов назад
Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли

Брэд Питт рассказал о личной жизни после развода с Анджелиной Джоли

6 часов назад
Верховный суд встал на сторону мужа, обманутого женой при оплодотворении

Верховный суд встал на сторону мужа, обманутого женой при оплодотворении

6 часов назад
ИИ не удалось победить людей в соревновании по пилотированию дронов

ИИ не удалось победить людей в соревновании по пилотированию дронов

6 часов назад
Уже 13 регионов отказались от работы 31 декабря

Уже 13 регионов отказались от работы 31 декабря

6 часов назад
Дети долго молчали: тренер таскала девочек за волосы и попала на видео

Дети долго молчали: тренер таскала девочек за волосы и попала на видео

6 часов назад
Skoda назвала российские цены на кроссовер Karoq

Skoda назвала российские цены на кроссовер Karoq

7 часов назад
Грета Тунберг - "Человек года" по версии Time

Грета Тунберг - "Человек года" по версии Time

7 часов назад
Трансплантация костного мозга полностью заменила ДНК спермы мужчины на донорскую

Трансплантация костного мозга полностью заменила ДНК спермы мужчины на донорскую

7 часов назад
Лучшей книгой года стала биография Венедикта Ерофеева

Лучшей книгой года стала биография Венедикта Ерофеева

7 часов назад
Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире

Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире

8 часов назад
Новый "Аладдин" оказался в центре скандала

Новый "Аладдин" оказался в центре скандала

9 часов назад
Появилось видео задержания экстремиста, готовившего теракт в Мурманске

Появилось видео задержания экстремиста, готовившего теракт в Мурманске

9 часов назад
Google рассказал, что россияне чаще всего искали в 2019 году

Google рассказал, что россияне чаще всего искали в 2019 году

9 часов назад
Не оправдал надежд: Прохор Шаляпин признался в разрыве с Цымбалюк-Романовской

Не оправдал надежд: Прохор Шаляпин признался в разрыве с Цымбалюк-Романовской

9 часов назад
"Не могу разбудить родителей": о смерти издателя с супругой бабушке сказал их сын

"Не могу разбудить родителей": о смерти издателя с супругой бабушке сказал их сын

11 часов назад
Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

Рождественский фестиваль "Адвент": от органной музыки до джаза

14 часов назад
Инновационные платформы: банки уходят в онлайн

Инновационные платформы: банки уходят в онлайн

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку