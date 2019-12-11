"Манчестер Сити" и "Аталанта" вышли в 1/8 Лиги чемпионов

Завершились соревнования в группе С Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" обыграл в Загребе местное "Динамо" 4:1, а итальянская "Аталанта" выиграла в Харькове у "Шахтера" 3:0.

Чемпион Хорватии первым добился успеха в игре с чемпионом Англии. Дани Ольмо поразил ворота гостей на 10 минуте. Но еще в первом тайме Габриэл Жезус восстановил равновесие. После перерыва он же забил еще два мяча, а Фил Фоден довел счет до разгромного – 4:1.

"Шахтер" перед заключительным туром занимал второе место и мог рассчитывать на выход в плей-офф даже в случае ничьей с "Атаантой". Но гости во втором тайме сумели дважды поразить ворота дончан. Сначала отличился Тимоти Кастань, затем Марио Пашалич забил второй мяч, а в конце встречи точку поставил Робин Госенс.

"Манчестер Сити" набрал 14 очков и выиграл турнир в группе С. На втором месте "Аталанта" с 8 очками. "Шахтер" с 6 очками оказался третьим и выступит в Лиге Европы. На последнем месте загребское "Динамо", в актив которого 4 очка.