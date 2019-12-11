Глава Ростуризма посетила Нижний Новгород

Как сделать внутренний туризм еще более популярным и чем российские города могут привлечь отдыхающих? Это обсуждали в Нижнем Новгороде. Туда приехала глава Ростуризма Зарина Догузова. Она посетила Нижегородский Кремль, галерею современного искусства и фабрику ёлочных игрушек, сообщает телеканал "Россия 24".

"Отдых внутри страны становится всё более и более востребованным среди россиян. Но нам бы не хотелось на этом останавливаться. Хочется наращивать действительно потоки внутренних туристов. Хочется делать отдых по стране ещё более доступным, ещё более притягательным для россиян", — отметила Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму Министерства экономического развития РФ.