Новости Происшествия

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12 декабря 201900:02

На Кубани разбился вертолет Ми-28

На Кубани разбился вертолет Ми-28

По данным информированного источника, на Кубани разбился вертолет Ми-28 одной из российских силовых структур. Его обломки найдены неподалеку от станицы Платнировская в двух километрах от Кореновского аэродрома.

На борту находилось два члена экипажа, они погибли. Тела погибших опознаны. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могли стать стали сложные метеоусловия – сильный туман – в районе аэродрома, передает "Интерфакс".

Представитель Министерства обороны РФ сообщил, что потерпевший крушение боевой вертолет был без боекомплекта, в результате инцидента разрушений на земле нет. Ми-28 выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток в сложных метеорологических условиях. На место крушения в Краснодарский край направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил.

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для поиска и уничтожения различной техники противника, в том числе, танков, а также живой силы и малоскоростных воздушных целей, напоминает ТАСС. Экипаж два человека: пилот и штурман-оператор. Максимальная скорость Ми-28Н — 300 километров в час, взлетная масса вертолет превышает 11 тонн. Вооружение: 30-миллиметровая пушка, управляемые и неуправляемые ракеты.

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