Двухлетнего мальчика убил телевизор

Двухлетний ребенок погиб в Бурятии. На него упал телевизор. Ребенок из Улан-Удэ был госпитализирован в Курумканскую центральную больницу, но спасти его не удалось. Несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных травм.

Ребенок с матерью приехали к родственникам из Улан-Удэ. Накануне мать с сыном веселились и танцевали в комнате. Во время танца мальчик задел стол, на котором стоял тяжелый старый ламповый телевизор. Стол перевернулся, а телевизор упал на голову несчастного мальчика, сообщает ТАСС. На крики матери прибежала, соседка, вызвавшая скорую помощь.

Стол и стоявший на нем телевизор изъяты в качестве вещественных доказательств. Назначены криминалистические и судебно-медицинские исследования.