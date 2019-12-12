На Кубани нашли черные ящики упавшего "Ночного охотника"

В сильный туман в Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". На месте падения геликоптера найдены черные ящики. Пилоты погибли. Членов экипажа опознали. Машина, которой они управляли, полностью разрушена.

Полную картину авиакатастрофы установят после считывания и анализа информации с бортовых самописцев, сообщает ТАСС. Пока комиссия по расследованию авиапроисшествия не исключает ни одну из возможных версий, включая ошибку экипажа и техническую неисправность. Одной из причин крушения может быть и сильный туман. В момент крушения вертолета температура была около одного градуса выше нулевой отметки. Северо-восточный ветер не превышал трех метров в секунду.

Крушение вертолета прошло на летной площадке воинской части в Кореновском районе.

За штурвалами вертолета были опытные пилоты: один из погибших — заместитель командира авиаполка.