Поветкин планирует вновь подраться с Хантером в середине 2020 года

Российский боксер супертяжелой весовой категории Александр Поветкин сообщил, когда может состоятся его повторный поединок против американца Майкла Хантера. 40-летний россиянин планирует выявить победителя в их противостоянии примерно через полгода.

"На восстановление мне хватит месяца, может полтора, — приводит слова Поветкина ТАСС. – Середина 2020 года? Да, вполне реально, что это может пройти".

Также Поветкин назвал свои ошибки в их предыдущем очном поединке, который накануне состоялся в Саудовской Аравии и завершился ничьей: "Какое-то время я действовал по установке, а потом заряжался на удар и уже никого не слушал, в голове крутилась навязчивая идея. Из-за этого много чего не получалось. В следующем бое не нужно заряжаться на удар, делать свою работу и слушать установки тренера".

Напомним, что на данный момент у Поветкина 38 боев в профессиональной карьере. Из них 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. Хантер же имеет в своем активе 20 поединков: 18 побед (12 нокаутом), одно поражение и одна ничья.