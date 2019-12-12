Пожар на "Адмирале Кузнецове": спасатели ищут пропавших и готовятся к пенной атаке

С горящего авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" эвакуировали шесть человек. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, еще три человека пропали без вести.

По информации ТАСС, возгорание произошло в трюме – загорелось дизельное топливо. Эвакуированы работавшие там специалисты.

"При проведении огневых работ в первом энергоотсеке возникло возгорание в трюме. По предварительным нашим данным, пострадавших нет, но мы эту информацию уточняем", – рассказали агентству в пресс-службе завода "Звездочка", где ремонтируется крейсер.

Сообщается, что площадь пожара увеличилась с 20 до 600 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы силы и средства двух управлений МЧС России. В данный момент идет поиск пострадавших, пожарные готовятся к пенной атаке.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали три человека. Всего в работах на крейсере задействованы порядка 400 человек.

"Адмирал Кузнецов" получил незначительные повреждения 30 ноября в результате аварии на 82-м судоремонтном заводе. Там затонул плавучий док ПД-30, когда крейсер выходил из него.

Корабль отправился на ремонт и модернизацию по возвращении из Сирии. Работы планируется завершить в 2022 году.