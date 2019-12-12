Черчесов: оскорблений в адрес Дзюбы в матче с Сан-Марино я не слышал. И не реагировал

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал конфликтную ситуацию нападающего санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбы с болельщиками. Наставник признался, что оскорблений в адрес форварда во время матча с Сан-Марино он не слышал.

"Правда ли, что я не слышал оскорблений фанатов в адрес Дзюбы? Если бы мне на пресс-конференции после матча этот вопрос не задали – я узнал бы об этом еще позже, – приводит слова Черчесова "Спорт-экспресс". – Если бы слышал это во время матча, то, наверное, повел бы себя иначе".

"Как? Как минимум я подозвал бы Артема и призвал его не обращать внимания на нелицеприятные скандирования с трибун. А так как на стадионе я ничего не слышал – я и не реагировал. Просмотрев матч в записи, уже совершенно отчетливо услышал эти скандирования".

Напомним, что во время заключительного матча сборной России в отборочном этапе чемпионата Европы против Сан-Марино в адрес Дзюбы неслись оскорбления от болельщиков из России.

Впоследствии между сторонами разгорелся конфликт, апогей которого состоялся на матче "Зенит" – "Спартак". Именно после него в Санкт-Петербурге начались массовые задержания болельщиков красно-белых, повлекшие за собой массовые протесты фанатов команд премьер-лиги.