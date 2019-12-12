Двое моряков пострадали при тушении пожара на "Адмирале Кузнецове"

Моряки из экипажа корабля и пожарные смогли локализовать пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" и организовать эвакуацию рабочих. При этом двое военнослужащих получили ожоги дыхательных путей. Им уже оказана медицинская помощь. Никто из сотрудников судоремонтного завода "Звездочка" не пострадал, сообщает агентство ТАСС.

Военные также уточняют, что боеприпасов на "Адмирале Кузнецове" не было.

Напомним, 12 декабря на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который проходит ремонт и модернизацию, вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стала горячая окалина, которая во время сварки упала на один из силовых кабелей и подожгла его изоляцию.

Огонь охватил по разным данным от 120 до 600 квадратных метров.

"Адмирал Кузнецов" отправился на ремонт и модернизацию в 2018 году. Ему должны частично заменить главную энергетическую установку, модернизировать радиоэлектронное оборудование, электросеть, системы ПВО и улучшить летный комплекс.

Все работы на корабле планировали закончить в 2022 году. Пожар на авианесущем крейсере находится на контроле у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Оценка ущерба начнется только после полной ликвидации огня.