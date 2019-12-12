Приложили мороженную курицу и уехали: московский журналист умер после визита скорой

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти журналиста в Москве. Мужчина скончался в результате сильной кровопотери после того, как медики не оказали ему необходимую помощь и уехали.

Умершего 42-летнего журналиста зовут Михаил Виноградов. Он работал заместителем редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей газеты "Вечерняя Москва", сообщает RT.

10 декабря Виноградов опубликовал на своей странице в Facebook пост. Он рассказал, что выписался из госпиталя и рассчитывал закрыть больничный. Однако вечером у него случилось сильное кровотечение в паху. Мужчина позвонил в скорую. По его словам, кровотечение было настолько обильным, что образовало лужи.

В скором времени к Виноградову приехали два фельдшера, которые ему сказали, что у него произошел не разрыв артерии, а всего лишь лопнул крупный сосуд. "Дырка сама закрывается", — отметили медики.

Фельдшеры наложили Виноградову повязку. Кроме того, один из сотрудников скорой заглянул к мужчине в морозилку и достал оттуда цыпленка-бройлера, сказав при этом "вот это держите час". Журналист с этим не стал спорить и последовал совету фельдшера. Скорая уехала, а Виноградов, пока "держал куренка", успел отмыть себя, ванную и полы. В заключении поста мужчина признался, что не понимает, откуда у него такое кровотечение. Также журналист рассказал, что ему тоскливо и страшно.

В четверг, 12 декабря, Михаил Виноградов умер, об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Москве. Ведомство начало доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

На сайте "Вечерней Москвы" опубликовали статью, посвященную умершему журналисту. "Никто и подумать не мог, что, уходя на больничный, он уходит от нас навсегда", — отмечается в материале.