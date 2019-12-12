Доллар опустился в 25 июля

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара по отношению к рублю сегодня опускался до 62,99 рубля (снижение составило 0,44% к уровню закрытия предыдущих торгов). Последний раз курс американской валюты находился ниже отметки в 63 рубля 25 июля 2019 года, напоминает ТАСС.

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, приличную поддержку рублю оказали восстановление цен на нефть состоявшееся заседание ФРС США, после которого курс доллара снизился повсеместно.

Со своей стороны, директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев рассказал агентству "Росбалт", что до конца недели позиции рубля, скорее всего, не изменятся.