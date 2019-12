Трамп раскритиковал Тунберг за "Человека года", призвав ее поработать над гневом

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание шведской экоактивистки Греты Тунберг "Человеком года". По его словам, такая победа является нелепой.

В среду, 11 декабря, американский журнал TIME назвал Грету Тунберг "Человеком года-2019". По словам главного редактора издания, 16-летняя девочка стала самой молодой личностью, удостоившейся такого звания. Обычно "Человеком года" становится персона, которая имела большое влияние на общество в течение года, невзирая на то, было оно положительным или отрицательным.

Присвоение Тунберг такого звания Дональд Трамп прокомментировал на своей странице в Twitter. По его словам, победа активистки является нелепой. Президент США посоветовал Грете поработать над своей проблемой управления гневом, а также сходить с другом в кино на добрый фильм. "Успокойся, Грета, успокойся", — отметил Трамп.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE