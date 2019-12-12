Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Это первое полноценное интервью Зеленского представителю российских СМИ.

"Главное, что мы все начали общаться ", — сказал Зеленский после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Париже​​​.

Полная версия интервью будет показана в воскресенье, 15 декабря, в 22:00 в программе "Москва. Кремль. Путин".

9 декабря в Париже прошел саммит "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция). Стороны договорились о дальнейшем разводе сил на линии соприкосновения, полном прекращении огня, запланировали обмен пленными на принципах "всех на всех". Следующая встреча лидеров должна состояться через четыре месяца.