А теперь - горбатка! В Россию из Эквадора прилетела муха, питающаяся человечиной

Россельхознадзор сообщил об очередном случае выявления многоядной мухи-горбатки в бананах, которые поступают на территорию страны из Эквадора. Такие инциденты, как отмечает ведомство, стали носить системный характер.

В Россельхознадзоре рассказали, что представленные эквадорской стороной гарантии о соблюдении фитосанитарных требований при поставках ее продукции на территорию России не соблюдаются в практической работе.

Многоядная муха-горбатка была выявлена при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля бананов, которые поступили в Санкт-Петербург из Эквадора 11 декабря. Ведомство отмечает, что паразитоидная муха представляет серьезную угрозу как для территории России, так и для ее жителей. В случае повторения подобного нарушения Россельхознадзор оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз бананов из Эквадора.

Муха-горбатка — универсальный вредитель запасов. Она может заражать многие продукты питания, в числе которых мука, соя, картошка, бананы, дыня, сыр и вяленая рыба. Кроме того, насекомое способно наносить существенный вред грибным плантациям.

Горбатка также опасна для животных и человека. Такие мухи вызывают миазы, поселяясь в кожных ранах, легких, кишечнике, на слизистой оболочке глаз. Особую опасность представляют личинки старшего возраста. Также это насекомое способно быть переносчиком холеры.

Это уже не первый случай, когда сотрудники Россельхознадзора выявляют в бананах из Эквадора опасную муху. До этого похожий инцидент произошел в ноябре.

В августе 2019 года сотрудники питерского ведомства не пропустили в Россию вьетнамский рис, зараженный мухой-горбаткой. Партия непригодного продукта составила 220 тонн.