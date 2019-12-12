Биатлон. Шевнина стала пятой на этапе Кубка IBU в Италии

Российская биатлонистка Полина Шевнина продемонстрировала лучший результат среди россиянок в суперспринте на втором этапе Кубка IBU, проходящем в итальянском местечке Риднау. В гонке она финишировала на пятом месте.

Ее отставание от победившей шведки Ингелы Андерссон составил 12,1 секунды. Сама же победительница прошла дистанцию за 16 минут 26,1 секунды. Также на пьедестале расположились украинка Анастасия Меркушина (+1,7) и француженка Лу Жанмонно (+5,9).

Еще одна российская биатлонистка Екатерина Глазырина с отставанием в 17,4 секунды завершила гонку на восьмом месте.