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12 декабря 201921:34 Алексей Головко

Не более трех тысяч: госслужащим не рекомендуют дорогие подарки

Не более трех тысяч: госслужащим не рекомендуют дорогие подарки

До трех тысяч ещё можно, дороже трех тысяч — лучше не надо. Такая подсказка от Минтруда поможет чиновникам не запутаться в предновогодних подарках, которые могут сыграть злую шутку как с теми, кто дарит, так и с теми, кто принимает презенты. Многие из них отныне в категории "взятки". И поговоркой про дарённого коня тут уже не отделаться. Ведь даже даренных собак уже приходилось сдавать.

В кабинете депутата Госдумы Дегтярева подарков немного, но все памятные. Именная клюшка, шапка от Жириновского, холодное оружие.

"Эта шпага — подарок от двукратной олимпийской чемпионки", — поясняет парламентарий.

Все остальное — дорогое — по закону приходится сдавать.

"Заподозрить чиновника, что он примет решение — миллиард сюда, не сюда — из-за того, что ему подарят дорогой коньяк или еще что-то — это просто смешно", — говорит Михаил Дегтярев, депутат Госдумы.

Но в министерстве труда и не смеются. Во все госучреждения перед праздниками оттуда действительно пришел запрет — подарки принимать нельзя, это могут посчитать взяткой.

"Не возбраняется в своей семье получить дорогостоящий подарок от супруга, детей, родителей. В остальном лучше ограничиться старыми добрыми тремя тысячами рублями", — подчеркнула Светлана Бессараб, депутат Госдумы.

Эта цифра прописана в Гражданском кодексе. Презент дороже трех тысяч чиновник принять не может.

Правда в сувенирном магазинчике Госдумы сердобольные продавщицы от себя накинули еще тысячу: "У кого ограничения до четырех тысяч, все приходят и спрашивают: до четырех тысяч что у вас можно приобрести?"

Но одного взгляда только вот на этот самовар за 60 тысяч рублей достаточно, чтобы понять, как же сложно здесь найти подарок для коллеги.

Вот он, идеальный подарок от депутата парламента для, например, другого чиновника — набор елочных украшений. Здесь изображена и Госдума, и флаг России, и контур страны. Подарок, что называется, три в одном: и актуальный и патриотичный и стоит всего 1800 рублей.

В Совете Федерации подарки чаще бывают дорогие, заграничные. Йеменский нож джамбия. Такой клинок может стоить и 100 тысяч и больше. Дорого для сенатора. Поэтому место ему в хранилище-музее Совета Федерации.

Но если подарок уж очень приглянулся — госслужащий может его выкупить. Лабрадора Гарри мэру Вологды пару лет назад подарил местный житель.

"Собаку пришлось сдать в департамент имущественных отношений. Ее там оценили и пришлось выкупать за 11250 рублей. Вот такая история. Ну за такую собаку никаких денег не жалко", — рассказал Сергей Воропанов, градоначальник Вологды.

А вот глава Башкирии постановил что СМС-ка — лучший подарок. И просто запретил дарить себе хоть что-то кроме пожеланий на Новый год.

"У нас республика дисциплинированная и в моей приемной вы больше не увидите ни цветов, ни подарков", — сообщил Радий Хабиров, глава Башкирии.

Стандартные подарки теперь и в администрации Удмуртской республики. Сделаны малышами из детдомов.

"Такие подарки мы дарим министрам правительства РФ, нашим друзьям, партнерам и предпринимателям", — отметил Александр Бречалов, глава Удмуртии.

Запретил себе делать подарки и руководитель Свердловской области.

"Мы просим, в праздничные, значимые дни не дарить подарки, а лучше перечислить эти деньги, которые планировались на подарки, на счета благотворительных фондов", — сообщил Евгений Куйвашев, губернатор региона.

Но есть уже проект нового закона, по которому вовсе отменят лимит стоимости подарка. И под корпоративной елочкой начальника сможет ждать только сюрприз из заранее утвержденного маленького списка: календарик или цветы.

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