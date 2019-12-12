Минфин объяснил, что происходит с пошлинами на посылки из-за рубежа

В России может быть снижен порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Порог уже снижали в начале 2019 года. С 1 января он составляет 500 евро.

С нового, 2020 года, пошлину будут взимать с зарубежных интернет-покупок, стоимостью от 200 евро. Минфин предложил продолжить снижение порога до 100 евро с 1 июля 2020-го до 50 евро с начала 2021 года и довести его до 20 евро в 2022 году. Это предложение уже одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев, но окончательное решение не принято — вопрос будут обсуждать все страны Евразийского экономического союза.

Российский бизнес выступает вообще за отмену беспошлинного порога. Предприниматели указывают на то, что зарубежные интернет-магазины находятся сегодня в более выгодном положении. Cуть в том, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается налог на добавленную стоимость и ввозная таможенная пошлина, а внутри страны в традиционной рознице эти платежи присутствуют. Поэтому происходит переток прибыли и налогов из России в зарубежные интернет-магазины. Кстати, в Китае, например, уже все посылки из-за рубежа облагаются пошлинами. В Европе планируют это сделать с 2021 года. Сейчас в ЕС беспошлинный порог составляет 22 евро.

С нового года в России меняются и правила расчета пошлины. Раньше стоимость всех покупок, совершенных за месяц в зарубежных интернет-магазинах, суммировалась и облагалась пошлиной. С нового года устанавливается порог в 200 евро, но он будет применяться не за месяц, как раньше, а на каждую покупку. То есть, если вы приобретете два товара за 200 евро или дешевле, не надо будет платить никакую пошлину. Кстати, размер пошлины также снизится до 15 процентов.

"Это большой шаг вперед для потребителей, поскольку объем таких покупок может быть значительно больше, совершаться в течение месяца и, конечно, это дополнительные льготы", — заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Объемы интернет-торговли растут. Если в 2011 году таможней было обработано около одиннадцати миллионов посылок в рамках интернет-торговли, в прошлом, 2018 году, эта цифра превысила 348 миллионов. За десять месяцев нынешнего года оформлено почти триста миллионов посылок, то есть около одного миллиона в день.