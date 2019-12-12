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Умер Юрий Лужков 43 минуты назад

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12 декабря 201921:19 Полины Ермолаева

Настоящий русский мужик со своей смекалкой. С Лужковым пришли проститься тысячи людей

Настоящий русский мужик со своей смекалкой. С Лужковым пришли проститься тысячи людей

Столица простилась с Юрием Лужковым. Церемония прошла в храме Христа Спасителя, процесс строительства которого мэр в свое время курировал лично. Отдать дань уважения Лужкову пришли тысячи людей, в том числе Владимир Путин, отпевание совершил Патриарх Кирилл.

Гроб, покрытый российским флагом, в самом центре храма Христа Спасителя. Церемония прощания с Юрием Лужковым растянулась на семь часов — так много было тех, кто хотел поклониться памяти. Владимир Путин приезжает с букетом алых роз, выражает соболезнования дочерям, обнимает вдову Елену Батурину. Они долго о чем-то беседуют.


Юрий Лужков — политик неординарный, человек своего времени. И, конечно, главный символ его эпохи — восстановленный храм Христа Спасителя, где чин отпевания совершает Патриарх Кирилл.

"Если бы не настойчивость, не мужество нашего мэра, если бы не горячая убежденность в правоте того дела, которое он хотел осуществить, восстановить этот порушенный и оскверненный храм, мы бы сегодня с вами не стояли под его величественными сводами", — сказал Предстоятель РПЦ.

Проститься с Юрием Лужковым пришли мэр Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Политики, коллеги, соратники, те, с кем работал на протяжении 18 лет во главе столицы.

"Он был удивительно талантливым разносторонним человеком, — сказал Валерий Шанцев, в 1996-2005 гг. — вице-мэр Москвы. – Он был мэром Москвы и занимался наукой, сам сделал много научных разработок. Очень изобретательный. С улыбкой вспоминаю, как он показывал свой двигатель внутреннего сгорания, изготовленный из керамики полностью".

"Юрий Михайлович никогда не давил, он, когда проводил какое-то совещание, то давал возможность всем высказаться. И по лицу невозможно было прочитать, как он относиться к тому или иному предложению", — вспоминает Владимир Платонов, в 1994-2014 годах — председатель Московской городской думы.

О талантах Юрия Михайловича сегодня вспоминали спортсмены, артисты, художники. Все, например, знали о его любви к теннису, горным лыжам, о том, как в футбол по субботам играл. А он еще и на фортепиано учился, и стихи писал.

"Должен вам сказать, что в папке театра "Ленком" совсем недавно появилась стихотворная пьеса, написанная Юрием Михайловичем. Вот удивительное дело, казалось бы, где стихи, где поэзия, где драматургия, и где Лужков", — говорит народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.

"Он, несмотря на небольшие вокальные данные, все время пытался со мной на сцене спеть песню "Москва", все слова знал", — говорит народный артист России Олег Газманов.

"Для хоккейной семьи он очень много сделал, — отмечает президент федерации хоккея России, депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк. — Было очень много построено хоккейных стадионов в Москве, чтоб детишки занимались любимым видом спорта. Мы провели чемпионат мира по хоккею. Он построил прекрасный дворец "Мегаспорт".

Неравнодушный мэр: его попечительство простиралось далеко за границы столицы. Черноморский флот сегодня прощается с Юрием Лужковым. В трудные годы он взял шефство над моряками.

"Он был отцом Черноморского флота, — говорит Владимир Комоедов, в 1998-2002 годах — командующий Черноморским флотом ВМФ России. — Так заботился о нем. Это не только выделение средств, поддержание сил боевой готовности, в том числе крейсера, других кораблей. Но он очень серьезно занимался социальным вопросом. У нас в Севастополе даже целый называли район Лужниками".

Виктор Садовничий вспоминал сегодня, как Лужков всегда был вместе с московским университетом и в будни, и в праздники. Медовуху в Татьянин день варили из меда с его пасеки. Доктор Рошаль рассказал, как мэр закладывал камень в основание Института детской хирургии и травматологии.

"Юрий Михайлович как бы был очень сильный, деловой человек, но он был и фантазер. И к фантазии я отношу то, что в 1993 году он предложил заложить камень в основание нового комплекса университета. Можно себе представить человека, который вот разруха, все заросло, а он с ведром цемента и закладывает этот камень на новой территории", — рассказывает ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Это настоящий русский мужик со своей смекалкой, со своим упорством и со своим стержнем. На таких, как он, земля держится, — уверен президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. — И за то, сколько он сделал в жизни, нужно ему только поклониться. И память о нем будет вечной. Он очень много добра сделал и для здравоохранения тоже".

Это было решение семьи — не открывать на прощании гроб, чтобы любимый город запомнил своего второго мэра таким, каким он был в жизни. Храм Христа Спасителя провожает траурную процессию перезвоном колоколов. Похоронили Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище под аккомпанемент траурных залпов и гимна России.

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