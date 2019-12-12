На "Адмирале Кузнецове" погиб военнослужащий: поиски двух пропавших продолжаются

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" обнаружено тело погибшего военнослужащего. В настоящее время судьба двух пропавших человек остается неизвестной.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поясняется, что в апреле 2018 года крейсер был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалисты осуществляли его плановый ремонт. В четверг, 12 декабря, при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят наиболее опытные следователи и криминалисты.

Как сообщает "Интерфакс", в одном из помещений поисковой группой было обнаружено тело погибшего военнослужащего-контрактника Северного флота. Он пострадал при борьбе за живучесть отсека. С первых минут возникновения задымления военнослужащий принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию рабочих предприятия. В настоящее время продолжаются поиски еще одного офицера.



Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" возник в четверг, 12 декабря. Двенадцать человек пострадали, шестеро из них находятся в реанимации. Также сообщалось о трех пропавших без вести. Причиной пожара могли стать сварочные работы.