В подмосковном гараже обнаружены тела подростков, отравившихся неизвестным веществом

В Раменском (Московская область) в гаражном кооперативе обнаружены трое подростков в бессознательном состоянии. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть двоих из них.

Об инциденте сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области. Подростков обнаружили в четверг, 12 декабря, в одном из гаражей Раменского. Третьего несовершеннолетнего, который на момент прибытия медиков был жив, экстренно госпитализировали.

По предварительным данным эксперта, смерть других подростков, которым меньше повезло, могла наступить в результате отравления неустановленным веществом. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить обстоятельства гибели несовершеннолетних.

По данным некоторых СМИ, подростки могли умереть в результате отравления алкоголем.