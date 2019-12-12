Алексей Кудашов: сборная России провалила начало матча

Сборная России по хоккею неудачно начала второй этап Евротура. В Москве наша команда с результатом 3:4 проиграла сборной Швеции с результатом 3:4.

Исход встречи предопределил первый период, который скандинавы выиграли с результатом 2:0. "Наша команда начала робко. В итоге провалили начало матча, пропустили контратаки. Во втором периоде взяли игру в свои руки, много моментов имели, много бросали, но реализация хромала", — заявил РИА Новости тренер сборной России Алексей Кудашов.

Во втором матче, проходившем в чешском городе Пльзень, сборная Чехии с результатом 4:3 победила финнов. После первого тура у сборных Швеции и Чехии по три очка. Команды России и Финляндии очков не набрали. В субботу наша сборная сыграет с чехами, а финны встртятся со шведами.