Бориса Джонсона обеспокоила высокая явка сторонников оппозиции на выборах

Борис Джонсон обеспокоен высокой явкой сторонников оппозиции на выборах в парламент. Консервативная партия разослала своим сторонникам письма с напоминанием прийти на избирательный участок.

С помощью выборов Соединенное Королевство пытается преодолеть политический кризис, который случился из-за Brexit, сообщает телеканал "Россия 24".

Вариантов развития событий — несколько. Консерваторы по-прежнему планируют выйти из Евросоюза 31 января. Либерал-демократы хотят остаться с Брюсселем. Лейбористы обещают новый референдум.