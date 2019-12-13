Европейский союз продлил санкции против России еще на шесть месяцев

Главы государств и правительств Европейского союза еще на шесть месяцев продлили экономические санкции против Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Как уточняется, главы стран Евросоюза приняли политическое решение на саммите в Брюсселе. Таким образом, срок действия санкций, истекающий 31 января 2020 года, вновь продлен.

Отношения России и Европейского союза ухудшились после государственного переворота на Украине, а также воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда Евросоюз и США ввели санкции против Российской Федерации, обвинив ее в ситуации на Украине. В санкционный список попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики, напоминает газета "Известия".

5 декабря текущего года главный экономист инвестиционной компании Renaissance Capital Чарльз Робертсон заявил: влияние санкций Европейского союза на экономику России не стало таким болезненным, как могло бы быть.