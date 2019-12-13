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13 декабря 201902:29

Лидер чемпионата Германии завершил выступления в Лиге Европы

EPA

Завершился групповой этап Лиги Европы. Стали известный все участники 1/16 финала второго по значимости клубного турнира Старого Света.

Из группы А вышли кипрский АПОЭЛ и испанская "Севилья". В шестом туре соперники встречались между собой в Никосии и победили хозяева поля 1:0. Однако первое место в квартете заняла "Севилья", набравшая 15 очков. У АПОЭЛа 10 очков и второе место. За бортом Лиги Европы остались азербайджанский "Карабах" и "Дюделандж" из Люксембурга.

Из группы В продолжают борьбу шведский "Мальме" и датский "Копенгаген". Шведский клуб выиграл в столице Дании 1:0 и, набрав 11 очков, занял первое место. Киевское "Динамо" и швейцарский "Лугано" закончили выступления в еврокубках.

Швейцарский "Базель" с результатом 2:0 обыграл турецкий "Траюзонспор" и выиграл турнир в группе С. На втором месте испанский "Хетафе", нанесший поражение "Краснодару" с результатом 3:0. "Краснодар" финишировал третьим.

Австрийский ЛАСК с крупным счетом 3:0 выиграл у лиссабонского "Спортинга" и обошел соперника в борьбе за первое место в группе D. ПСВ и "Русенборг" сыграли вничью 1:1. Голландцы могут сосредоточиться на домашнем чемпионате, а норвежцы на подготовке к новому сезону.

В группе Е "Ренн" благодаря дублю защитника Жориса Ньяньона выиграл у "Лацио" 2:0 т не пустил римлян в плей-офф. Французский клуб тоже закончил выступление в Европе. Дальше идут "Селтик" и румынский ЧФР, который обыграл чемпионов Шотландии 2:0.

Бельгийский "Стандард" выигрывал у лондонского "Арсенала" 2:0, но упустил не только победу, но и путевку в 1/16 финала – ничья 2:2. "Канониры" заняли первое место с 11 очками. НА втором немецкий "Айнтрахт", проигравший дома португальской "Витории" 2:3.

Домашний проигрыш в игре с ЦСКА 0:1 не помешал "Эспаньолу выиграть турнир в группе Н. Вторым стал болгарский "Лудогорец", сыгравший дома вничью с венгерским "Ференцварошем" 1:1. В случае победы борьбу бы продолжили венгры.

Оба делегата от группы I определились досрочно. В последнем туре бельгийский Гент" и немецкий "Вольфсбург" подтвердили свое превосходство домашними победами над украинской "Александрией" 2:1 и французским "Сент-Этьеном" 1:0.

Главная сенсация произошла в группе J, где лидер немецкой бундеслиги "Боруссия" (Менхенгладбах) проиграла дома турецкого "Башакешехиру" 2:3 и заняла третье место. А "Башакшехир" неожиданно выиграл групповой турнир. На втором мест итальянская "Рома", которой оказалось достаточно сыграть в Риме вничью с австрийским "Вольфсбергером" 2:2.

Английский "Вулверхэмптон" разгромил дома турецкий "Бешикташ" 4:0, но занял только второе место в группе К. На первом месте португальская "Брага", выигравшая в Братиславе у "Слована" 4:2.

"Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 разгромил голландский "Алкмар", это помогло ему стать победителем турнира в группе L. "Алкмар" довольствовался вторым местом. На третьем сербский "Партизан", получивший моральное удовлетворение от домашней победы над "Астаной" 4:1.

Таким образом, определились все участники 1/16 финала. Помимо 24 сильнейших команд группового этапа в это число вошли 8 команд, занявших третьи места в групповом турнире Лиги чемпионов. Полностью состав участников выглядит следующим образом. Аякс" (Нидерланды), "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (оба — Англия), "Базель" (Швейцария), "Бенфика", "Брага", "Порту" (все — Португалия), "Гент" (Бельгия), "Зальцбург" (Австрия), "Интер" (Италия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), ЛАСК (Австрия), "Мальме" (Швеция), "Севилья", "Эспаньол" (оба — Испания), "Селтик" (Шотландия), "Айнтрахт" (Франкфурт), "Байер", "Вольфсбург" (все — Германия), "Алкмар" (Нидерланды), АПОЭЛ (Кипр), "Брюгге" (Бельгия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Лудогорец" (Болгария), "Олимпиакос" (Греция), "Рейнджерс" (Шотландия), "Рома" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Хетафе" (Испания), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Шахтер" (Украина).

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