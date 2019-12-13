Врачи не рекомендуют Игорю Акинфееву возвращаться в сборную

Медики рекомендовали вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву сосредоточиться на выступлениях за свой клуб и не возвращаться в сборную. Эту связано с травмами коленных связок, ранее перенесенных Игорем.

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал РИА Новости, что Акинфеев вряд ли вернется в сборную России. "Врачи рекомендовали Игорю отказаться от матчей за сборную России и сосредоточиться на ЦСКА. Теперь он стал чаще улыбаться. У Игоря появились выходные дни, что важно для человека".

Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России после чемпионата мира 2018 гоа. Осенью появилась информация о возможном возвращении 33-летнего армейца в главную команду страны. Однако тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что появление Игоря в национальной команде невозможно.