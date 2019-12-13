Итоги саммита: Европа останется "атомной", а ее экономика будет климатически нейтральной

В Брюсселе проходит саммит ЕС. Одно из решений, принятое на саммите, касается влияния экономики на климат. Все страны, кроме Польши, постановили, что 2050 году экономика Евросоюза будет "климатически нейтральной", то есть совершенно не будет влиять на климат.

Польша не смогла заявить о готовности к достижению такой цели, передает ТАСС. Отказ Варшавы поддержать "климатически нейтральную экономику" подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Из-за этого отказа Совет Европы вернется к обсуждению проблемы в июле следующего года.

Еще один итог саммита – Европа по-прежнему будет использовать атомную энергию. Всеобщий отказ от данного способа добычи энергии на саммите согласовать не удалось. Каждая страна Евросоюза справе самостоятельно определять, какие виды энергии она намерена использовать. Франция и Болгария прямо указали, что намерены использовать атомную энергетику, говорится в итоговом заявлении, опубликованном после саммита.