Шахматы. Горячкина стала единоличным лидером Гран-при в Монако

На шахматном турнире женского Гран-при ФИДЕ в Монако единоличным лидер соревнований стала Александра Горячкина, которая обошла тандем соперниц из Индии Хампи Конеру и Дронавалли Харику. В двух турах россиянка завоевала 1,5 очка.

В 8-м туре Горячкина белыми фигурами выиграла у соотечественницы Валентины Гуниной, а в 9-м чёрными сыграла вничью с украинкой Марией Музычук. В то же время индианки теряли очки и отпустили Горячкину, у которой 6,5 очков против 5,5 у каждой из представительниц родины шахмат.

Наши Александра Костенюк и Екатерина Лагно вместе с украинкой Анной Музычук и шведкой Пиа Крамлинг (у всех по 5 очков) составляют группу преследования лидеров перед двумя заключительными турами. Гунина, к сожалению, явный аутсайдер турнира, она на последнем 12-м месте, набрав всего 1 очко.