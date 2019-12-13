Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Германии

По меньшей мере 25 жителей немецкого Бланкенбурга пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего утром в пятницу в пятиэтажном жилом доме, сообщает Bild.de.

По предварительным данным, взрыв прогремел в 08:55 по местному времени (10:55 по Москве) в районе Регенштайн. На место уже прибыли 160 спасателей и три вертолета.

Сообщается о 25 пострадавших, однако работающие на месте сотрудники экстренных служб уверены, что их число будет расти. В настоящее время они разбирают завалы внутри строения в поисках выживших.