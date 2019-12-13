На горящем складе в Москве начали взрываться газовые баллоны

В московском районе Чертаново горит склад тканей, площадь пожара составила порядка 1,2 тысяч квадратных метров. Как сообщает канал "Россия 24", на предприятии начали взрываться газовые баллоны.

Возгорание произошло по адресу Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. По данным МЧС, в помещении на площади 200 квадратных метров обвалилась кровля.

"Слышны хлопки внутри здания, пожару присвоен третий ранг сложности. В результате взрыва газового баллона и обрушения пострадал сотрудник МЧС", – сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

В тушении пожара задействованы более 100 человек личного состава и 35 единиц техники, а также пожарные вертолеты.