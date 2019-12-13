Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с победой на внеочередных парламентских выборах.

"Теперь Великобритания и США могут свободно заключить масштабное торговое соглашение после Brexit. Эта сделка потенциально станет более крупной и прибыльной, чем любое соглашение, которое можно было заключить с Евросоюзом", – написал Трамп в Twitter.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2019 г.

По результатам выборов в Соединенном Королевстве Консервативная партия под руководством Джонсона завоевала абсолютное большинство в Палате общин — 343 из 650 мест. Джонсон уже переизбран в парламент. Он заявил, что голосование дало его правительству мощный мандат не для завершения Brexit.

В конце октября 27 стран ЕС согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Дату Brexit перенесли на конец января 2020 года: до этого момента Лондон и Брюссель должны согласовать все детали будущего сотрудничества.