Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с победой на внеочередных парламентских выборах.

"Теперь Великобритания и США могут свободно заключить масштабное торговое соглашение после Brexit. Эта сделка потенциально станет более крупной и прибыльной, чем любое соглашение, которое можно было заключить с Евросоюзом", – написал Трамп в Twitter.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!