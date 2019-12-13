В морге Новосибирска ограбили покойника

В Новосибирске с карты скончавшегося мужчины пропали восемь тысяч рублей, пока его тело находилось в морге. Информация об этом появилась в социальных сетях.



Как передают "Вести Новосибирск", 30 сентября сибиряк вышел из магазина с покупками и почувствовал себя плохо. Приехала скорая помощь, но врачи не смогли его спасти. Спустя два часа, когда тело покойного уже находилось в морге, с банковской карты мужчины были списаны деньги. Продукты, которые купил новосибирец перед смертью, тоже исчезли.



Во время расследования правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 29-летний курьер. Мужчину обвиняют по статье 158 "Кража" УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.



Тем временем, родственники недоумевают, каким образом посторонний человек оказался в морге и получил доступ к вещам покойника.