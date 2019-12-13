Зависть и травля: Цискаридзе - о первых годах управления Академией Вагановой

Николай Цискаридзе уже был гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Тогда, весной 2018-го, он рассказал о том, как в 18 ему удалось попасть в Большой театр, и какую огромную роль в его становлении как артиста балета сыграла мама.

Сейчас, в декабре 2019-го, возник особый повод поговорить с Николаем: на днях исполнился пять лет с тех пор, как Цискаридзе руководит Академией русского балета имени Вагановой.

Со всего мира к прославленному артисту едут дети, мечтающие о балетной сцене. Николай говорит, что видит настоящий талант с первых же секунд. И не только в Академии балета, которую возглавляет, но и в детском конкурсе "Синяя птица".

В программе Николай вспоминает и свои юные годы — как в классе, где учился, "было не просто жестко – там было жутко".

Цискаридзе вспоминает, как педагог унижал и доводил его до слез, но спустя годы он часто звонил своему учителю и благодарил его за ту жесткость, поскольку впоследствии никакая пакость от завистливых коллег по цеху или неудача не могли вывести артиста из состояния равновесия.

В Московское хореографическое училище Цискаридзе попал только с третьего раза, зато с первых дней обучения, по словам Николая, "попал к гению" — Петру Пестову, который 30 лет выпускал только звезд.

Пестов был строгим преподавателем — во многом очень жестким, иногда жестоким, но приучал учеников к труду, рассказывает Цискаридзе.

Уже в 18 его взял в Большой театр сам Юрий Григорович. Причем, несмотря на то, что свободных мест уже не было.

Поначалу, по признанию Цискаридзе, он летал от счастья, что стал частью прославленного коллектива, но потом столкнулся с жесткой реальностью закулисья.

Повезло, говорит Цискаридзе, что помогали тогда юному артисту оказавшиеся рядом удивительные профессионалы и порядочные люди — Юрий Григорович, Галина Уланова и Марина Семенова.

Психологическая закалка, которую в юности получил Николай благодаря своему первому педагогу, сослужила ему добрую службу и после того, как в 2013 году он был назначен исполняющим обязанности ректора Академии русского балета имени Вагановой, а в 2014 году стал ректором этого прославленного учебного заведения.

Тогда в адрес Цискаридзе было много критики, некоторые даже писали петиции и устраивали акции протеста.

Цискаридзе считает, что это была организованная травля и зависть, поскольку должность, на которую его назначили, – очень хлебная.

"Многие люди, которые писали про меня гадости, теперь подходят и извиняются", — рассказывает Николай Цискаридзе. Он признается, что не держит на них зла, но принимает только публичные извинения.

"А они боятся это сделать. Пусть это будет на их совести", – рассуждает ректор Вагановской академии.

Зачем перед выступлением педагог доводил юного Цискаридзе до истерики, и какое обещание дал ему Николай? Почему не стоит верить ученикам?

Какую мечту мамы Николай реализовал уже во взрослом возрасте? Что говорит о комическом амплуа, в котором сейчас иногда выходит на сцену, и чем планирует заниматься в будущем?

Об этом Николай Цискаридзе рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".