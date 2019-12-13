Турция может купить вторую партию "Триумфов" уже в ближайшее время

Подписание второго контракта на поставку в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" уже "на за горами", заявил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Помимо прочего, на территории Турции может быть развернуто совместное производство ЗРК или некоторых его элементов, пишет агентство ТАСС. Это предполагает передачу определенных технологий Турции.

Также Россия предложила Турции приобрести истребители Су-35, добавил Демир.

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" Анкара приобрела у Москвы в 2017 году. Общая стоимость партии составила около 2,5 миллиардов долларов. Летом 2019 года все элементы были отправлены в Турцию, а на боевое дежурство ЗРК должны заступить в июне 2020 года.