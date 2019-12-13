Говоря о своей отставке, Левченко упомянул достижения и страдания

На своей странице в Facebook в обращении к жителям Иркутской области Сергей Левченко объяснил причину своей ухода с поста губернатора.

По словам Левченко, многие мэры пострадали лишь из-за того, что публично его поддерживали, а журналисты стали их называть местными князьками.

Экс-губернатор подчеркнул, что за годы его руководства бюджет Иркутской области вырос, а госдолг региона был сокращен. При этом вдвое сократились незаконные рубки леса, а налоги выросли втрое.

Левченко отметил, что во время его правления в регионе стали больше строить социальных объектов, Иркутская область первой в стране стала массово осваивать целинные земли, регион вошел в десятку субъектов страны по темпам развития культуры.

Как сообщалось, в четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева.

Левченко занимал пост губернатора Иркутской области с 27 сентября 2015 года.