Ключевая ставка снова снижена

Минус 25: такое решение по ключевой ставке принял совет директоров Банка России. Прогнозы экспертов до заседания совета разнились: часть предполагала, что ставка останется на уровне 6,5%, вторая половина предполагала снижение до 6,25%.

Сторонников снижения ставки и поддержал Центробанк. Совет директоров Банка России отметил замедление инфляции быстрее прогнозов, а также снижение инфляционных ожиданий. При этом, добавляет "Интерфакс", в третьем квартале 2019 года повысились темпы роста российской экономики. Правда, оценить их устойчивость пока сложно. За 2019 год Банк России уже в пятый раз снижает ключевую ставку. В июне, июле и сентябре ставка снижалась на 25 базовых пунктов, а в октябре – на 50.

Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки Банк России будет оценивать в первом полугодии 2020 года. Решение принимается при анализе фактической и ожидаемой инфляции, прогнозам развития экономики, учитывая внешние и внутренние риски и реакции на них фондовых рынков.

На 2019 год Центробанк понизил прогноз инфляции с 3,2-3,7% до 2,9-3,2%. При этом показатель инфляции на 2020 год Банк России оставил в диапаз0не от 3,5% до 4%. При этом в первом квартале будущего года инфляция будет ниже трех процентов, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета. Также сохранен прежний прогноз инфляции на долгосрочную перспективу – до 2022 года.

Следующее заседание совета директоров Банка России пройдет 7 февраля 2020 года.