Live

Тема:

Аварии и ДТП 36 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
13 декабря 201914:40

В Улан-Удэ маршрутка наехала на поскользнувшегося школьника. Видео

Youtube/Baikal Daily

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии, произошедшей в пятницу, 13 декабря, на улице Камова в Улан-Удэ.

 

Школьник попытался пересечь дорогу по нерегулируемому переходу. Он ускорился и выбежал на проезжую часть. Судя по всему, ребенок заметил ехавшую прямо на него маршрутку только покинув тротуар.

Пешеход попытался вернуться обратно, но поскользнулся и упал. Через несколько мгновений его сбил микроавтобус.

 

Пострадавший 12-летний школьник был госпитализирован, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ранее по теме

Сейчас

14:53

В Москве задержаны игиловцы, планировавшие диверсии и теракты

14:19

На горящем складе в Москве обрушилась стена

13:03

На горящем скдладе в Москве начали взрываться газовые баллоны

12:41

Кремль прокомментировал отставку Левченко

11:47

Умерла Екатерина Дурова

10:33

Полпред Меняйло представил Кобзева иркутским депутатам и правительству

09:30

Врио губернатора Кобзев прибыл в Иркутскую область

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Москве задержаны игиловцы, планировавшие диверсии и теракты

В Москве задержаны игиловцы, планировавшие диверсии и теракты

3 минуты назад
На горящем складе в Москве обрушилась стена

На горящем складе в Москве обрушилась стена

33 минуты назад
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

2 часа назад
Железнодорожное движение по Крымскому мосту может открыть президент

Железнодорожное движение по Крымскому мосту может открыть президент

1 час назад

Трансляции

Пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной
15:15

Владимир Путин на митинге в честь юбилея завода КАМАЗ

19 декабря

11:55

Большая пресс-конференция Владимира Путина
11:57

Большая пресс-конференция Владимира Путина. Сурдоперевод
Все трансляции
Говоря о своей отставке, Левченко упомянул достижения и страдания

Говоря о своей отставке, Левченко упомянул достижения и страдания

15 минут назад
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Германии

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Германии

2 часа назад
Кубок мира. Российские конькобежцы выиграли командный спринт

Кубок мира. Российские конькобежцы выиграли командный спринт

1 час назад
Песков: Штаты еще раз подтвердили, что заранее готовились к разрыву ДРСМД

Песков: Штаты еще раз подтвердили, что заранее готовились к разрыву ДРСМД

2 часа назад
Умерла Екатерина Дурова

Умерла Екатерина Дурова

3 часа назад
Трехлетний ребенок отравился отцовскими наркотиками в Москве

Трехлетний ребенок отравился отцовскими наркотиками в Москве

2 часа назад
Лукашенко рассказал, из-за чего ему не спится и "жить не хочется"

Лукашенко рассказал, из-за чего ему не спится и "жить не хочется"

1 час назад
"А у нас переворот. Вот!" Зеленскому предлагают ответы на строки Михалкова про газ

"А у нас переворот. Вот!" Зеленскому предлагают ответы на строки Михалкова про газ

2 часа назад
"Русская КРЫСавица": крыса-олень предскажет курс доллара на 2020 год

"Русская КРЫСавица": крыса-олень предскажет курс доллара на 2020 год

1 час назад
"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

"Стрельцов": премьера трейлера нового фильма

2 часа назад
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

О войне без прикрас: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

11.12.2019 14:26
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

Разнообразие должно быть дозированным: Анна Ковальчук о новых "Тайнах следствия"

09.12.2019 12:40
Ключевая ставка снова снижена

Ключевая ставка снова снижена

4 минуты назад
Для Москвы срубили 90-летнюю ель, ее украсят в стиле народных промыслов

Для Москвы срубили 90-летнюю ель, ее украсят в стиле народных промыслов

5 минут назад
Зависть и травля: Цискаридзе - о первых годах управления Академией Вагановой

Зависть и травля: Цискаридзе - о первых годах управления Академией Вагановой

11 минут назад
Турция может купить вторую партию "Триумфов" уже в ближайшее время

Турция может купить вторую партию "Триумфов" уже в ближайшее время

17 минут назад
Биатлонистка Миронова взяла бронзу на этапе Кубка мира в Австрии

Биатлонистка Миронова взяла бронзу на этапе Кубка мира в Австрии

22 минуты назад
В Улан-Удэ маршрутка наехала на поскользнувшегося школьника. Видео

В Улан-Удэ маршрутка наехала на поскользнувшегося школьника. Видео

30 минут назад
Выплаты обманутым дольщикам освободили от НДФЛ

Выплаты обманутым дольщикам освободили от НДФЛ

40 минут назад
Климкин предупреждает: украинские территории могут отойти России

Климкин предупреждает: украинские территории могут отойти России

43 минуты назад
Из "Холодного сердца 2" вырезали одну сцену в некоторых странах

Из "Холодного сердца 2" вырезали одну сцену в некоторых странах

1 час назад
Пиво вернется на футбольные стадионы и поможет детскому спорту

Пиво вернется на футбольные стадионы и поможет детскому спорту

1 час назад
Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах

Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах

1 час назад
Квартиры россиян стало чаще заливать в пятницу, 13-го

Квартиры россиян стало чаще заливать в пятницу, 13-го

1 час назад
С минуса на плюс: разобраться с демографической ямой поможет нацпроект

С минуса на плюс: разобраться с демографической ямой поможет нацпроект

1 час назад
Эксперт посоветовала женщинам не пить шампанское с накрашенными губами

Эксперт посоветовала женщинам не пить шампанское с накрашенными губами

1 час назад
Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

1 час назад
Минздрав сообщил о смерти ребенка, ждавшего операции у доктора Кабаака

Минздрав сообщил о смерти ребенка, ждавшего операции у доктора Кабаака

1 час назад
Бейсбольные биты и монтировки: что возят россияне в машинах для самообороны?

Бейсбольные биты и монтировки: что возят россияне в машинах для самообороны?

1 час назад
Кремль не обсуждает инициативу проведения альтернативных Олимпиад

Кремль не обсуждает инициативу проведения альтернативных Олимпиад

2 часа назад
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов

Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов

2 часа назад
Учёные представили "часы продолжительности жизни"

Учёные представили "часы продолжительности жизни"

2 часа назад
Российские многоэтажки атакуют "супертараканы"

Российские многоэтажки атакуют "супертараканы"

2 часа назад
Сколько стежков может уйти на вышивку? Миллион &#8211; если это Rolls-Royce Phantom

Сколько стежков может уйти на вышивку? Миллион – если это Rolls-Royce Phantom

3 часа назад
Зима дала сбой: снег и морозы обходят Русскую равнину стороной

Зима дала сбой: снег и морозы обходят Русскую равнину стороной

3 часа назад
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

3 часа назад
Вести.net: Rambler Group заявила о нарушении ее прав на код Nginx

Вести.net: Rambler Group заявила о нарушении ее прав на код Nginx

3 часа назад
В России начали выпускать доступный кроссовер Skoda Karoq

В России начали выпускать доступный кроссовер Skoda Karoq

4 часа назад
Microsoft показала будущую Xbox

Microsoft показала будущую Xbox

4 часа назад
Назван препарат, максимально снижающий риск рака груди в постменопаузе

Назван препарат, максимально снижающий риск рака груди в постменопаузе

4 часа назад
Открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировано

Открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировано

6 часов назад
8 лучших направлений для путешествий в Азии в 2020 году

8 лучших направлений для путешествий в Азии в 2020 году

6 часов назад
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку