В Улан-Удэ маршрутка наехала на поскользнувшегося школьника. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии, произошедшей в пятницу, 13 декабря, на улице Камова в Улан-Удэ.

Школьник попытался пересечь дорогу по нерегулируемому переходу. Он ускорился и выбежал на проезжую часть. Судя по всему, ребенок заметил ехавшую прямо на него маршрутку только покинув тротуар.

Пешеход попытался вернуться обратно, но поскользнулся и упал. Через несколько мгновений его сбил микроавтобус.

Пострадавший 12-летний школьник был госпитализирован, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на пресс-службу полиции.